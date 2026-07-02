National Corn Growers Association
Corn and the farmers who grow it have been a part of all the 250 years of the United States. From feeding a growing nation to foundational contributions to the early U.S. economy, corn helped make agriculture and the rural United States the backbone of the country, evolving from a survival staple to a powerhouse commodity. During the past two and a half centuries, corn and the farmers growing it have driven opportunities for our nation. They continue to meet the needs of a modern world through advanced innovations that offer transformative impact for society in the future.
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