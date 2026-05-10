kAm“x 76=E E96 2C>D @7 y6DFD @C 2? 2?86= 2C@F?5 >6j x 76=E E@E2= H2C>E9] x 5:5?’E H2?E 7@C 2?JE9:?8] x 925 ?@ A2:? 2?5 ?@ 2?I:6EJ H2:E:?8 7@C E96 2>3F=2?46] x 5:5?’E E9:?< 23@FE E96 A6@A=6 H9@ H@F=5 36 =67E 369:?5j x ;FDE H2?E65 E@ DE2J :? E96 C62=> @7 E@E2= A6246]k^Am
kAm“|J ?6:893@C H9@ H2D 2E E96 D46?6 4@>>6?E65 D@>6E:>6 =2E6C E92E 96 H2D DFCAC:D65 3J 9@H 42=> x 925 366? E2=<:?8 E@ E96 6>6C86?4J >65:42= E649?:4:2?D] x7 x H@F=5 92G6 5:65 2E E92E >@>6?E[ x H@F=5 92G6 2446AE65 v@5’D A=2?]”k^Am
kAmx? u63CF2CJ E9:D J62C 2E E96 $@F= $E@C:6D 6G6?E[ s2G6 E@=5 23@FE D@>6 @7 H92E 96 92D =62C?65 :? E96 ae J62CD D:?46 9:D ?62C\562E9 6IA6C:6?46ik^Am
kAm“pD 2 C6DF=E @7 E92E 567:?:?8 >@>6?E :? >J =:76[ x ?@H 2446AE E96 7@==@H:?8[” 96 D2:5] “|J =:76 :D A2CE @7 v@5’D A=2?j x C62=:K6 x 2> :? 9:D 92?5D] x ECFDE :? v@5’D A=2? 7@C >J =:76] %9C@F89 E9:D x C62=:K65 E92E x ?66565 D@>6@?6 3:886C E92? =:76 E@ 86E >6 E9C@F89] … x H:== =:G6 6249 52J E@ E96 7F==6DEj x H2?E >J =:76 E@ C67=64E w:D A=2?] x 8@ E@ 365 2E ?:89E 2E A6246 H:E9 >JD6=7 2?5 @E96CD 2D 2 C6DF=E @7 6G6CJE9:?8 E92E 92D 92AA6?65]k^Am