“The wheat complex saw weakness across the three markets on Thursday. Chicago SRW contracts were down 3 ½ to 6 ½ cents on the day. KC HRW futures saw losses of 5 ¼ to 9 ½ cents at the close. MPLS spring wheat was 4 ½ to 10 ½ cents in the red on Thursday,” according to Austin Schroeder with Barchart.
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