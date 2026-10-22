By Sithin Mathew, Weed Science Graduate Student, Matt Pfarr, Former Crops Extension Educator, Debalin Sarangi, Extension Weed Scientist, University of Minnesota
In the fall of 2025, a new and concerning weed species was identified in a corn field in Rice County, Minnesota: Asian copperleaf (Acalypha australis).
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