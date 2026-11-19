Staff at UW-River Falls
Students from the University of Wisconsin-River Falls recently earned first-place team honors at the Mid-America Collegiate Horticultural Society Conference Horticulture Competition held at Iowa State University.
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