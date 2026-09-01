A marginally higher close in the cattle complex yesterday as trading volume continued to slip from levels seen last week, the Hightower Report said. Slaughter last week was well above the prior week and higher than a week ago again yesterday.
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