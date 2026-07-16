“The wheat complex is trading higher again this morning as the market continues to price in escalating tensions in the Black Sea region. Looking at September contracts, Chicago wheat is up 6 cents at $6.83½, Kansas City wheat is 2¾ cents higher at $7.22¾, and Minneapolis spring wheat is up 2¼ cents at $6.85½,” Lucas said.
kAm“tD42=2E:?8 E6?D:@?D :? E96 q=24< $62 4@?E:?F65 E@ DFAA@CE H962E AC:46D 2D &<C2:?:2? 7@C46D E2C86E65 #FDD:2? G6DD6=D 7@==@H:?8 DEC:<6D @? >@C6 E92? `__ #FDD:2\=:?<65 D9:AD :? E96 $62 @7 pK@G] #FDD:2 2=D@ :?E6?D:7:65 2EE24<D @? &<C2:?:2? A@CED[ C2:D:?8 4@?46C?D 23@FE A@E6?E:2= 5:DCFAE:@?D E@ 2 4C:E:42= 8=@32= 8C2:? 6IA@CE 4@CC:5@C[” {F42D D2:5] “&<C2:?6 92D 2=C625J =@DE C@F89=J @?6\E9:C5 @7 :ED 8C2:? 6IA@CE 42A24:EJ E9C@F89 q=24< $62 A@CED 7@==@H:?8 :?E6?D:7:65 #FDD:2? 2EE24<D[ C2:D:?8 4@?46C?D E92E 7FCE96C 5:DCFAE:@?D 4@F=5 E:89E6? 8=@32= 8C2:? DFAA=:6D 2?5 AC@G:56 4@?E:?F65 DFAA@CE E@ H962E AC:46D]”k^Am
kAm“p v6C>2? 72C> 4@\@A 7@C642DED E96:C a_ae H962E AC@5F4E:@? H:== 72== d]eT 7C@> *p E@ ca]f >>E[ 2 52J 27E6C uC2?46’D u2C> |:?:DECJ AC@;64E65 AC@5F4E:@? 5@H? cT *~*[” |2C< $@56C36C8 @7 ps| x?G6DE@C $6CG:46D D2:5] “$FAA=J 5:DCFAE:@?D 7C@> E96 H@C=5’D =2C86DE 6IA@CE6C @7 H962E 4@FA=65 H:E9 =@H6C AC@5F4E:@? :? E96 &]$] 2?5 t& H:== =:<6=J <66A E96 A2E9 @7 =62DE C6D:DE2?46 9:896C H:E9 G@=2E:=:EJ 6=6G2E65] tIA@CE D2=6D 2C6 =:<6=J E@ C2?86 7C@> h\aa >:=] 3F]Qk^Am