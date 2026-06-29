“Friday’s CFTC report saw funds as sellers of soybeans as of June 28. They sold 16,139 contracts which reduced their net long position to 36,679 contracts. They sold 19,325 contracts of bean oil leaving them long 103,589 contracts and sold 8,851 contracts of soybean meal leaving them long 8,601 contracts,” Doherty said.
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