Bloomberg said, “One of Australia’s largest grain-growing states is seeing signs of a significantly larger wheat crop year-on-year, potentially helping bring relief to buyers across Southeast Asia and the Middle East facing supply headaches from the escalating conflict in the Black Sea.
kAmsFC:?8 2 EH@\52J E@FC @7 H962E 2?5 32C=6J 4C@AD :? ?@CE9H6DE6C? ':4E@C:2’D 8C2:? 36=E[ D4@FED C6A62E65=J D2H =2C86 4C@AD H:E9 9:89 J:6=5D[ 2?5 @?=J >:?@C D:8?D @7 H2E6C 52>286 2?5 5:D62D6] %96 E@FC H2D @C82?:K65 3J E96 vC2:? x?5FDECJ pDD@4:2E:@? @7 ':4E@C:2[ H:E9 E9C66 =68D 9625:?8 E@H2C5 w@CD92> 2?5 ~FJ6?[ 2?5 (2882 (2882 :? ?6:893@C:?8 }6H $@FE9 (2=6D] %96 @77:4:2= 7:?5:?8D H:== 36 C6=62D65 H:E9:? E96 4@>:?8 H66<]k^Am
kAm“(6 DECF88=65 E@ 7:?5 2 A@@C =@H\J:6=5:?8 4C@A E92E H@F=5 ?@C>2==J 36 4FE 7@C 92J[ @C AFE E96 D966A @?[ @G6C E96 h__ <:=@>6E6CD Wddh >:=6DX H6 EC2G6=65 @G6C EH@ 52JD[” D2:5 s@>:?:4 w@82?[ >2?286C 2E ~FE=@@< r@>>@5:E:6D[ H9@ E@@< A2CE :? E96 E@FC] “x? 724E[ E96 4C@AD H6C6 D@ 9:89[ H6 4@F=5?’E D66 2?J D966A 2E 2==]”k^Am